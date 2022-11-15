Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний
В Росавиации не ожидают банкротств российских авиакомпаний
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний, все перевозчики продолжают работать, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
"Все компании продолжают работать, никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Мы осуществляем мониторинг. Пока работают все достаточно устойчиво", — сказал Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".