МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре запускает программу международных полетов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока за рубеж — в Турцию, Таиланд, Индию, говорится в релизе перевозчика. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний

"Аэрофлот" запускает масштабную программу полётов из четырёх регионов России в пункты Турции, Индии и Таиланда. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что 25 ноября начнётся выполнение прямых регулярных перелётов: из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа; из Красноярска в Бангкок и на Пхукет; из Новосибирска на Пхукет; из Владивостока на Пхукет.

Кроме того, 26 ноября открываются полёты из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября — в столицу Таиланда из Новосибирска.

"Благодаря новой международной программе "Аэрофлота" у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока появится возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву. Это сделает полёты из регионов России за рубеж комфортнее, сократит время в пути и позволит существенно сэкономить на стоимости авиаперелёта", — добавляет компания.