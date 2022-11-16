МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинские пограничники остановили движение через границу с Польшей, сообщил журналистам представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж. СМИ: в Польше около границы с Украиной упали две ракеты

"Украинская сторона остановила оформление", — сказал Закелаж.

Он уточнил, что движение через границу остановлено как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально власти не заявляли, чьи это могли быть ракеты.

По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.

Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.