МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Иностранная компания "Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд" после обращения прокуратуры в суд выплатила российским морякам с судна Pacific Ray долги по зарплате на 15 тысяч долларов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. СМИ узнали, сколько британцев имеют долги за электроэнергию

"В Находкинскую транспортную прокуратуру с жалобами на невыплату заработной платы обратились девять российских моряков, работавших в иностранной компании "Нортвест Шип Мэнеджмэнт Лтд". Между моряками и указанной компанией заключены контракты о найме для работы на судне Pacific Ray (флаг Доминиканской Республики). Однако работодателем членам экипажа заработная плата не выплачена, общая сумма задолженности превысила 20 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя суммы долга. Фрунзенский районный суд Владивостока требования по шести искам удовлетворил.

"Решения суда фактически исполнены, задолженность погашена в полном объеме на общую сумму более 11 тысяч долларов США. По двум искам ответчик, не дожидаясь судебного решения, добровольно погасил перед моряками задолженность, выплатив им около 4 тысяч долларов США. Одно исковое заявление находится на рассмотрении", — добавляет прокуратура.

В январе ДВТП сообщала, что моряки с этого же судна пожаловались на долг в 3,3 тысячи долларов, через суд прокуратура добилась погашения долга. В июне четыре российских моряка с судна Pacific Ray пожаловались на долг по зарплате в 800 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск. Кроме того, в июне через суд удалось добиться погашения долга перед двумя моряками с этого судна на 3,3 тысячи долларов, сообщала транспортная прокуратура.