В московских аэропортах ввели режим повышенной угрозы терактов
СМИ: Ространснадзор впервые ввел в аэропортах Москвы максимальный уровень угрозы терактов
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Газета "Известия" ознакомилась с письмом Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков, в котором указывается, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково еще с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов.
В письме за подписью врио начальника Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе говорится: "Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 г. прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3".
По данным "Известий", Ространснадзор уведомил авиапредприятия о необходимости принять дополнительные меры безопасности.