МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Газета "Известия" ознакомилась с письмом Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков, в котором указывается, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково еще с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Сочинский аэропорт расширит географию полетов за рубеж

В письме за подписью врио начальника Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе говорится: "Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 г. прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3".

По данным "Известий", Ространснадзор уведомил авиапредприятия о необходимости принять дополнительные меры безопасности.