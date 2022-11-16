Мишустин поручил увеличить ассигнования на поддержку санавиации в ДФО
Мишустин вдвое увеличить ассигнования на поддержку санавиации в ДФО в 2023 году
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вдвое повысить ассигнования на развитие санитарной авиации на Дальнем Востоке, заявила пресс-служба правительства.
"Отдельное поручение Михаила Мишустина касается повышения доступности медицинской помощи для людей, проживающих в труднодоступных районах Дальнего Востока. Для этих целей планируется обеспечить дальнейшее развитие санитарной авиации", — сказано в сообщении.
Уточняется, что размер ассигнования необходимо увеличить как минимум в два раза в 2023 году.
Подчеркивается, что за реализацию поставленной задачи будет отвечать Министерство здравоохранения.