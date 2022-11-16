МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вдвое повысить ассигнования на развитие санитарной авиации на Дальнем Востоке, заявила пресс-служба правительства. Мишустин: недружественные страны попытались "приземлить" авиацию России

"Отдельное поручение Михаила Мишустина касается повышения доступности медицинской помощи для людей, проживающих в труднодоступных районах Дальнего Востока. Для этих целей планируется обеспечить дальнейшее развитие санитарной авиации", — сказано в сообщении.

Уточняется, что размер ассигнования необходимо увеличить как минимум в два раза в 2023 году.

Подчеркивается, что за реализацию поставленной задачи будет отвечать Министерство здравоохранения.