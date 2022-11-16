МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair передаст рабочие места на рейсах в Таиланд и США подрядчикам и начнет в связи с этим переговоры с персоналом о сокращении до 450 рабочих мест, сообщает в среду перевозчик. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний

"Finnair начинает переговоры с бортпроводниками в Финляндии, чтобы обсудить свои планы передачи субподряда партнерам на обслуживание полетов на маршрутах в и из Таиланда и США. Возможный субподряд будет реализован к концу 2023 года. Этот план — часть усилий по восстановлению прибыльности Finnair за счет снижения расходов и увеличения доходов", — говорится в сообщении.

Если план субподряда будет реализован, это может привести к сокращению до 450 рабочих мест в службе бортового обслуживания компании Finnair, указывает компания. В настоящее время в Финляндии в Finnair работает около 1750 членов кабинного экипажа. Уточняется, что обслуживание салонов самолетов на маршрутах Finnair в Сингапур, Гонконг и Индию, а также на маршрутах в Доху из Стокгольма и Копенгагена уже осуществляется партнерами Finnair.

"Переговоры об изменениях начнутся 23 ноября и, по оценкам, продлятся не менее шести недель. В ходе переговоров будет обсуждаться программа социальной поддержки для оказания помощи в трудоустройстве тем, кто может потерять работу", — указывается в сообщении.

Finnair понесла значительные убытки во время ковидных ограничений и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика. Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика, авиакомпания лишь впервые за три года показала прибыль в 35,2 миллиона евро — по итогам третьего квартала.