МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Домодедово" и "Внуково" ввели максимальный уровень безопасности, в "Шереметьево" "поддерживают необходимый уровень безопасности", заявили РИА Новости в столичных аэропортах. "Домодедово" подтвердило введение максимального уровня безопасности

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2020 №2344 "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)" в АО "Международный аэропорт "Внуково" установлен 3 уровень безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"В аэропорту "Внуково" предпринимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности в полном объеме. Досмотровые мероприятия проводятся в усиленном режиме, в работе с пассажирами изменений нет. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", — добавили там.

Ранее в среду о том же РИА Новости сообщил "Домодедово".

В "Шереметьево" эту информацию не подтвердили, сообщив что аэропорт "поддерживает необходимый уровень авиационной транспортной безопасности".

Согласно постановлению правительства, "уровень 3 — степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса".