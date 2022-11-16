ПАРИЖ, 16 ноя — ПРАЙМ. Профсоюзы стюардов и стюардесс французской авиакомпании Air France объявили о забастовке сотрудников с 22 декабря по 2 января, сообщила газета Figaro. Air France-KLM выпустила конвертируемые облигации на 300 миллионов евро

"Два мажоритарных профсоюза стюардов и стюардесс SNGAF и Unac выпустили предупреждение о проведении забастовки на рождественские праздники с 22 декабря по 2 января", — сообщило СМИ со ссылкой на источник в профсоюзах.

Как отмечается, предупреждение о забастовке является сигналом руководству компании. Профсоюзы требуют улучшений условия труда, а также повышения заработной платы.

"Если мы не будем услышаны, все, что нам останется- это призывать к активной забастовке", — отмечают профсоюзы.

В компании, напротив, требуют увеличения продуктивности сотрудников. Так, одна стюардесса во время рейса должна обслуживать 50 пассажиров, а не 48, как происходит на данный момент.

Как отмечает СМИ, праздничный период составляет значительную долю от продаж авиакомпании, которая до сих пор не компенсировала убытки, связанные с отменой многих рейсов в пандемию.