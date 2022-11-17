МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора", созданная на базе одноименного сахалинского авиаперевозчика, официально пополнилась активами авиакомпании "Якутия", следует из сообщения "Авроры". Мишустин: недружественные страны попытались "приземлить" авиацию России

"Пакет 25%+1 акция АО "Авиакомпания "Якутия" передан в собственность единой дальневосточной авиакомпании. Шестнадцатого ноября 2022 г. АО "Авиакомпания "Аврора" в лице 100% дочерней компании АО "АВРОРА ФИНАНС" вошла в состав акционеров АО "Авиакомпания "Якутия", – сообщает "Аврора" в мессенджере Telegram.

Также, по информации пресс-службы перевозчика, формирование группы авиакомпаний "Аврора" идет в соответствии с планами-графиками консолидации региональных авиакомпаний.

"В июле 2022 г. "АВРОРА ФИНАНС" приобрела право собственности 25%+1 акция АО "Камчатское авиапредприятие" и ранее, в ноябре — на 25%+1 акция АО "ЧукотАВИА", – отмечается в сообщении.

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе авиакомпании "Аврора" по поручению президента России Владимира Путина для повышения транспортной доступности всех региональных субъектов Дальнего Востока и обеспечения авиасообщением сотни труднодоступных населенных пунктов.

Республика Саха (Якутия) вошла в состав акционеров АО "Авиакомпания "Аврора" наравне с иными субъектами ДФО и владеет 5%-ным пакетом акций, что обеспечивает защиту и представление интересов республики при реализации планов развития авиаперевозок.