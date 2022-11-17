СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту в субботу, 19 ноября, остановят на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщает министерство транспорта Крыма. Хуснуллин рассказал о работе по восстановлению Крымского моста

"Девятнадцатого ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", — говорится в сообщении.

В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

"Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", — подчеркнули в министерстве.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.