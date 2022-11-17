МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД за прошедшие дни ноября 2022 года сократилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил журналистам замгендиректора компании Алексей Шило. РЖД нарастили грузовые перевозки в Китай за десять месяцев на 18 процентов

"Мы сейчас идем по погрузке на уровне минус 3,2% к аналогичному периоду прошлого года", — сообщил Шило в кулуарах форума "Транспорт России" в четверг. Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что речь идет о прошедших 16 днях ноября текущего года.

Шило добавил, что внутренние перевозки сохраняются на уровне аналогичного периода прошлого года, экспорт снижается — чуть более чем на 8%. "В принципе по экспорту более позитивная динамика, чем была в предыдущие месяцы", — отметил при этом он.

Замглавы РЖД в октябре текущего года сообщал что компания по итогам всего 2022 года ожидает снижение погрузки на 5%. Шило в четверг отметил, что РЖД пока не пересматривали этот прогноз. "Все по-прежнему", — ответил он на соответствующий вопрос.

Погрузка на сети РЖД в октябре сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 107 миллионов тонн, в январе-октябре — снизилась на 3,6% — до 1,3 миллиарда тонн.