МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия пока не обладает достаточной инфраструктурой для обслуживания, ремонта и хранения яхт, поэтому их отечественные владельцы используют зарубежные стоянки, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. СМИ: в Испании разрешили платить за обслуживание задержанных яхт

В Сочи проходит Сочинский культурный инвестиционный форум (СКИФ). На форуме эксперты, политики обсуждают вопросы развития яхтенного туризма.

"Наша страна была всегда мировым лидером по количеству купленных яхт. Второе место в 2019 году в мире, мне кажется, мы занимали по этому показателю. Но, действительно, в России недостаточно инфраструктуры для обслуживания, ремонта, хранения. Достаточной инфраструктуры нет, основное количество приобретённых нашими резидентами яхт обслуживается в других странах", — сказал Вахруков в рамках видеоконференции на форуме.

При этом он отметил, что происходящие сегодня в мире изменения могут стать перспективными для развития яхтенного туризма в России как молодого направления в сфере отдыха.

"Потенциал нашей страны, в первую очередь, должен реализовываться за счёт подключения (парковок — ред.) Азово-Черноморского бассейна, Средиземноморского маршрута, развития каспийской линии, по прикаспийским странам: Россия, Казахстан, Дагестан, Иран, Азербайджан, а также через реализацию потенциала трансграничного взаимодействия в сфере туризма регионов Южного федерального округа с прилегающими странами", — добавил Вахруков.

В марте 2022 года сообщалось, что в странах Евросоюза приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей, попавших в санкционные списки ЕС в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Брюссель объявлял, что под прицел попадут прежде всего яхты и виллы бизнесменов из РФ.