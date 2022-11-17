СМИ: Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров
Bloomberg: Турция будет требовать у проходящих через Босфор танкеров наличие страхования
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Турция планирует с 1 декабря начать требовать у проходящих через Босфор и Дарданеллы танкеров доказательства страхования, передает Bloomberg со ссылкой на турецкое Министерство транспорта.
"Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", — сообщается издание.
По данным агентства, новые правила вступят в силу с 1 декабря 2022 года.
Как отмечает Bloomberg, требование о предоставлении страховки вводится за несколько дней до вступления в силу антироссийских санкций Европы.