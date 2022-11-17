МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Турция планирует с 1 декабря начать требовать у проходящих через Босфор и Дарданеллы танкеров доказательства страхования, передает Bloomberg со ссылкой на турецкое Министерство транспорта. США не смогут добиться потолка цен на российскую нефть, считает Дерипаска

"Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", — сообщается издание.

По данным агентства, новые правила вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Как отмечает Bloomberg, требование о предоставлении страховки вводится за несколько дней до вступления в силу антироссийских санкций Европы.