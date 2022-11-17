МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Транспортные ведомства России и Монголии договорились разработать комплексную стратегию развития "Улан-Баторской железной дорогой" (УБЖД, РЖД управляют 50%) до 2050 года, следует из сообщения Минтранса РФ. В Казахстане началась модернизация железной дороги в Китай

Переговоры замминистров транспорта РФ Дмитрия Зверева и Игоря Чалика с министром развития дорог и транспорта Монголии Сандагом Бямбацогтом состоялись в рамках форума "Транспорт России". Согласно сообщению Минтранса, для повышения эффективности и обеспечения безубыточности деятельности УБЖД стороны обсудили и подтвердили необходимость своевременной индексации тарифов в рамках утвержденной правлением общества среднесрочной тарифной политики до 2025 года.

"Достигнута договоренность о разработке комплексной стратегии развития АО "УБЖД" на перспективу до 2050 года в увязке с планами развития транспортной системы Монголии. Стратегия будет учитывать реализацию новых железнодорожных проектов в Монголии и примыкание новых линий к сети АО "УБЖД", а также оптимизацию формата управления объектами социальной инфраструктуры и непрофильными активами", — говорится в сообщении.

Добавляется, что предусмотрен паритет деятельности сторон и направленность инфраструктурного развития в интересах УБЖД. Также предлагается зафиксировать механизмы паритетной передачи грузов российских и монгольских экспортеров на монгольско-китайском железнодорожном погранпереходе Замын-Ууд – Эрлянь.

Кроме того, на встрече обсуждались новые железнодорожные маршруты из России в Китай транзитом через территорию Монголии, инфраструктурные проекты Монголии.

УБЖД создана в июне 1949 года на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). С 2009 года РЖД вступили в права доверительного управляющего российским пакетом акций.