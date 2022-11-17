КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Храброво" в Калининграде в октябре снизился на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 305,3 тысячи человек, а всего с начала 2022 года калининградский аэропорт обслужил более 3,25 миллиона пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла. Погрузка на сети РЖД за прошедшие дни ноября снизилась на 3,2 процента

"В октябре пассажиропоток аэропорта "Храброво" снизился на 13,6% по сравнению с прошлым годом и составил 305 308 человек", — рассказали в аэропорту.

За 10 месяцев 2022 года "Храброво" обслужил более 3,25 миллиона пассажиров, это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что пассажиропоток на внутренних линиях снизился на 4,6% и составил более 3,177 миллиона человек. На международных рейсах обслужили 77,955 тысячи пассажиров, что на 1,3% превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

С 30 октября аэропорт перешел на работу по осенне-зимнему расписанию. В зимний период сохраняются практически все направления, которые осуществлялись в летнем сезоне. Наибольшее количество пассажиров традиционно было перевезено на рейсах в Москву и Санкт-Петербург.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил более 3,91 миллиона пассажиров.