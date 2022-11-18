МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Индексация утилизационного сбора на спецтехнику в РФ планируется с 1 января 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Ситуация в российском автопроме стабилизируется, заявил Мантуров

"Индексация утильсбора на спецтехнику планируется с 1 января", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом РФ (есть в распоряжении РИА Новости), ставки сбора вырастут на новую и подержанную дорожно-строительную, сельскохозяйственную и другую спецтехнику. В частности речь идет об отдельных категориях грейдеров, бульдозеров, катков, погрузчиков, тракторов и самосвалов. Повышение будет осуществляться через изменение коэффициентов, базовая ставка сохраняется. В целом, рост утильсбора составит от 35% до 6,3 раза в зависимости от вида и возраста техники.

В пояснительной записке отмечается, что в результате нарушения сложившихся логистических цепочек, а также роста курса рубля относительно иностранных валют отмечается существенный рост импорта некоторых категорий автомобильной, специализированной самоходной и прицепной техники. "При этом наблюдается значительное увеличение доли техники из КНР, которое происходит в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей, обеспечиваемой национальными мерами государственной поддержки", — уточняется в документе.

Планируемая индексация утильсбора не окажет влияния на формирование цены техники российского производства благодаря широкому спектру оказываемых мер государственной поддержки, уверены в Минпромторге.

При этом техника, производство которой в Российской Федерации не освоено: дорожные фрезы, ресайклеры, бетоноукладчики, самоходные скоростные комплексы по укладке асфальтобетонных дорог – утилизационным сбором не облагается. "Также проектом постановления не предусмотрена индексация в отношении тех категорий техники, где возможности российских производителей пока не позволяют полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке (экскаваторы, некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов)", — отмечается в документе.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сбор установлен в рублях, сначала его платили только импортеры, а с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.