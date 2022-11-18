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2022
https://1prime.ru/transport/20221118/838863076.html
В России продлили ограничение полетов в южные и центральные аэропорты
Транспорт
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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов на юге в центре страны до 27 ноября, сообщили в Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и... ПРАЙМ, 18.11.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, ограничение полетов, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов на юге в центре страны до 27 ноября, сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября 2022 года", — отмечают в ведомстве.
Уточняется, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.