МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов на юге в центре страны до 27 ноября, сообщили в Росавиации. Мантуров назвал объем рынка беспилотной авиации в России в 2030 году

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября 2022 года", — отмечают в ведомстве.

Уточняется, что речь идет об аэропортах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.