МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Судно, перевозившее зерно из Судана в Стамбул, село на мель в Мраморном море, заявили в службе береговой охраны Турции. СМИ: Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров

Там уточнили, что судно село на мель у острова Рыбачий на пути из Судана в Стамбул.

"Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров", — сказано в сообщении.

Позднее сухогруз CHARLES благополучно встал на якорь на стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.