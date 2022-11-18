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Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море
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Судно, перевозившее зерно из Судана в Стамбул, село на мель в Мраморном море, заявили в службе береговой охраны Турции. Там уточнили, что судно село на мель у острова Рыбачий на... ПРАЙМ, 18.11.2022
транспорт, бизнес, новости, судан, турция, сухогруз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Судно, перевозившее зерно из Судана в Стамбул, село на мель в Мраморном море, заявили в службе береговой охраны Турции.
Там уточнили, что судно село на мель у острова Рыбачий на пути из Судана в Стамбул.
"Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров", — сказано в сообщении.
Позднее сухогруз CHARLES благополучно встал на якорь на стоянке Картал при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов.