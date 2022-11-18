МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Около 350 сотрудников наземного обслуживания в крупнейшем лондонском аэропорту "Хитроу" начали трёхдневную забастовку, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, сообщил в пятницу телеканал Sky News. Сотрудники Air France будут бастовать в новогодние праздники

"Наземный персонал в "Хитроу" начал 72-часовую забастовку в протест против их (низкой) заработной платы. Около 350 работников начали акции протеста с 4 утра (07:00 мск – ред.) в пятницу", — говорится в сообщении Sky News.

Забастовка приведет к перебоям в работе некоторых авиалиний и многочисленным задержкам рейсов, вылетающих из терминалов 2, 3 и 4. Наиболее вероятны проблемы с рейсами таких авиакомпаний, так American Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Egypt Air и некоторых других, передает телеканал.

Представитель "Хитроу" заявил, что аэропорт осведомлён о проведении забастовки и ведёт переговоры с авиакомпаниями-партнерами для составления резервных планов по поддержке наземного обслуживания, сообщает Sky News.

Все бастующие сотрудники работают в компании по предоставлению авиационных услуг Menzies и состоят в профсоюзе Unite, члены которого — из самых разных сфер деятельности — неоднократно выходили на протесты с требованиями повышения заработной платы и улучшений условий труда на фоне сложной экономической ситуации в Британии. В Британии ожидают, что уровень жизни в стране упадет на семь процентов

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.