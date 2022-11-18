МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что транспортные и логистические проекты РФ и Азербайджана станут драйвером для наращивания сотрудничества двух стран. Мишустин призвал развивать транспортный потенциал России и Азербайджана

"Транспортная сфера очень важная, убеждены, что совместные инфраструктурные и логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества", — сказал председатель российского правительства на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в пятницу. Он особо выделил значение международного транспортного коридора Север — Юг. "Рассчитываем, что к 2030 году объем перевозок по нему увеличится до 15 млн тонн в год", — подчеркнул глава кабинета министров РФ.

Переговоры Алиева и Мишустина прошли в расширенном составе с участием делегаций, а также состоялась встреча президента Азербайджана с российским премьером один на один.

"По линии правительств мы ведем очень активную работу по выполнению тех решений, которые принимают президенты двух стран", — заверил Мишустин. По его словам, на переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в четверг было уделено повышенное внимание взаимодействию в энергетике, промышленности, транспортной, культурно-гуманитарной сферах, а по итогам подписан ряд соглашений по развитию сотрудничества в разных областях.

Премьер-министр РФ заверил, что "традиционно особое значение придается культурно-гуманитарным связям". Он обратил внимание на то, что в Баку успешно работают филиалы российских вузов, в России обучается более 11 тыс студентов из Азербайджана. "Такие контакты между людьми способствуют знакомству с богатыми традициями, культурой и традициями наших стран", — считает Мишустин.

"В следующем году мы отметим 100-летие со дня рождения выдающегося советского и азербайджанского государственного деятеля, вашего отца Гейдара Алиева", — обратился глава кабинета министров РФ к президенту Азербайджана. Мишустин поздравил Алиева с государственным праздником — Днем национального возрождения, который праздновался 17 ноября в Азербайджане, передал "наилучшие, самые теплый пожелания" от президента РФ Владимира Путина и поблагодарил за теплый прием, оказанный российской делегации в Баку.