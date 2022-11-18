МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году увеличат закупки пассажирских вагонов для поездов дальнего следования на 25% по сравнению с первоначальным планом — до 489 единиц, а в 2023 году приобретут 550 вагонов, сообщила компания. Погрузка на сети РЖД за прошедшие дни ноября снизилась на 3,2 процента

"Приняли решение увеличить в текущем году объем закупки вагонов для поездов дальнего следования на 25% по сравнению с первоначальным планом. Всего до конца года планируем получить 489 вагонов (+12% к прошлому году) на общую сумму 35,3 млрд рублей (+34% к прошлому году)", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"В 2023 году планируем закупить порядка 550 вагонов для поездов дальнего следования", — добавляется в нем.