С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербургский "Пассажиравтотранс" тестирует образец нового электробуса "Синара-6253", его сертификация запланирована на 2023 год, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Санкт-Петербург увеличит финансирование ремонта автомобильных дорог

"Сел за руль футуристичного электробуса "Синара-6253". Сейчас новинку конструкторской разработки холдинга "Синара – Транспортные Машины" тестирует "Пассажиравтотранс" – проверяет технико-экономические показатели работы, процесс зарядки и другие параметры", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что испытания будут идти полгода, а сертификация электробуса запланирована на 2023 год.

Холдинг "Синара-Транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") на площадке международной промышленной выставки "Иннопром" в июле представил новый прототип электробуса "Синара-6253". Электробус сможет преодолевать до 250 километров без подзарядки за счёт восьми мощных батарейных модулей. Он также включит в себя USB-слоты для подзарядки гаджетов, Wi-Fi, системы информирования пассажиров и климат-контроля в салоне, дополнительное многоуровневое освещение.

"Синара — Транспортные машины" — дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.