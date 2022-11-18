МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым строительство автомобильной дороги между курортами Сочи и "Архыз" в ходе рабочей встречи по развитию туристической инфраструктуры региона, сообщается на сайте кабмина. Чернышенко заявил о необходимости изменить планы развития отрасли связи

"Одной из главных тем стало исполнение поручения президента России Владимира Путина о проработке вопроса по строительству автомобильной дороги между горными курортами Сочи и "Архыз". Оно было дано по итогам заседания президиума Госсовета по развитию туризма", — говорится в сообщении.

По поручению президента разработан проект дорожной карты транспортного сообщения между курортами, сейчас он проходит процедуры согласования, сообщил Чернышенко. Он порекомендовал главе республики лично войти в создаваемую рабочую группу.

Темрезов отметил, что создание дороги между Сочи и "Архызом" позволит увеличить турпоток не только в республику, но и на всю территорию Северного Кавказа. Работы по повышению транспортной доступности курортов уже ведутся.

Темрезов добавил, что турпоток на курорты региона по итогам 9 месяцев этого года вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,6 миллиона человек.

"В регионе за счет федеральных грантов уже поддержано 73 проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения, обустройству пляжей. Но для туристов необходимо создавать также комфортные гостиницы и санатории. Для этого прошу активнее вовлекать в работу бизнес, использовать инструменты корпораций "Кавказ.РФ" и "Туризм.РФ" по строительству обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам", — сказал Чернышенко.