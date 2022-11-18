МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. РЖД имеют достаточную загруженность железных дорог в направлении Дальнего Востока и не могут дать новых скидок к тарифу меткомпаниям за дополнительные объемы на экспорт, но поддерживают саму идею субсидирования предприятиям транспортных затрат, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортной компании. РЖД нарастят закупки пассажирских вагонов для поездов дальнего следования

Газета "Ведомости" в пятницу написала, что РЖД могут получить госсубсидии для предоставления металлургическим компаниям скидок к тарифам на перевозки их продукции на Дальний Восток, которые сейчас низкорентабельны. По данным издания, об этом заявил исполнительный директор "Русской стали" (лобби крупных предприятий черной металлургии) Алексей Сентюрин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге.

По его словам, эту идею поддержал замгендиректора РЖД Алексей Шило (отвечает за грузоперевозки). Информацию о предложении снизить тарифы РЖД за счет госсубсидии подтвердили источники газеты в двух меткомпаниях. Сентюрин также добавил, что Минпромторг поддержал эту инициативу и должен представить доклад первому вице-премьеру Андрею Белоусову от лица вице-премьера, министра Дениса Мантурова.

"Скидки в рамках тарифного коридора даются для привлечения дополнительных объемов грузов. Однако сейчас компания не испытывает дефицита грузовой базы в этом направлении", — сообщили агентству в компании.

Там отметили, что в настоящее время в тарифе уже заложены понижающие коэффициенты в зависимости от дальности перевозок. Например, скидка при перевозке металлов на расстояние свыше 5 тысяч километров составляет 66%.

"РЖД согласны с идеей поддержки металлургических компаний путем предоставления субсидий для покрытия транспортных расходов при перевозках продукции на Дальний Восток", — добавили в монополии, комментируя саму идею субсидирования металлургов.