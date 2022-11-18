МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В Финляндии конфисковали три частных самолета, возможно принадлежащих или используемых россиянами из санкционных списков, передает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Продовольственный рынок должен быть свободен от санкций, считают в ФАО

"Правоохранительные органы конфисковали три российских частных самолета. Причина в подозрении, что самолеты принадлежат или используются лицами, включенными в санкционные списки", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что компания Polar Aviation, которая эксплуатирует три частных самолета, отрицает связь с россиянами, находящимися под санкциями.

В самой компании отрицают

Уточняется, что финские власти запросили информацию у Polar Aviation о пассажирах за 2021–2022 годы, но до сих пор ее не получили.

Всего с февраля 2022 года правоохранительными органами Финляндии произведено 187 ограничительных процедур в отношении собственности, связанной с российскими владельцами, из-за антироссийских санкций. Финские власти оценивают стоимость этого имущества в 191 миллион евро.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в мае заявлял, что Россия должна зеркально отвечать на конфискацию собственности и заморозку резервов — нужно конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран.