МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок. Американцев снова надули, заявил Медведев

"Ряд систем уже выявился в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов — есть связанные со срывом сроков из-за несвоевременных поставок и дефицит квалифицированных кадров, необходимость дополнительного финансирования. Проблемы не новые, но сейчас в известной степени обострились. И отставание от графика действительно происходит. Оно пока не преодолено", — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике.

Медведев предложил участникам заседания озвучить планы по исправлению ситуации.

Зампред Совбеза РФ добавил, что российская группировка атомного ледокольного флота выполняет поставленные перед ней задачи, но к 2026-2027 году половина судов выработает свой ресурс, дефицит может возникнуть к 2030 году, и его нельзя допустить.

"Группировка атомного ледокольного флота в настоящее время выполняет поставленные перед ней задачи, работают шесть атомных ледоколов, причем обращаю внимание, что два из них, несмотря на все сложности, были введены в строй за 2020-2021 годы. Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса, но даже несмотря на то, что все в рабочем состоянии, есть проблемы, которые нужно решать именно сейчас… происходит старение атомного флота", — пояснил он.

Медведев отметил, что половина группировки под управлением госкорпорации "Росатом" были построены по уже устаревшим технологиям, срок их службы неоднократно продлевался, и к 2026-2027 году ледоколы выработают свой ресурс. Правительство уделит особое внимание обновлению морских портов

"Если в ближайшее время их не заменить новыми судами по современным проектам, а такие проекты, как известно, есть, они реализуются, то к 2030 году есть риск столкнуться с дефицитом ледокольных мощностей", — указал он.

Он отметил, что сегодня вопрос использования Северного морского пути и вообще присутствия в Арктике стал политизирован, и Россию часто пытаются "куда-то выдвинуть с центрального поля, задвинуть наоборот на периферию".

"Именно поэтому дефицит ледокольного флота недопустим", — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза сообщил, что до конца текущего года планируется заключить госконтракт на строительство еще двух судов данного класса.

"Но надо реально посмотреть, что и как будет стоить. Посмотреть, насколько готовы поставщики и производители оборудования с учетом тех немалых сложностей, которые мы имеем в сегодняшней ситуации в связи с введением санкций западными государствами", — добавил он.