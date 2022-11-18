МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ при поступлении запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" сверх установленных ограничений готов рассмотреть их в установленном порядке, с соблюдением интересов отрасли, отечественных авиакомпаний и аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. Совфед продлил пониженную ставку НДС для авиаперевозок через Москву

Как сообщил в пятницу "Коммерсант", аэропорт "Пулково" просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В Пулково рассчитывают, что вкупе с безвизовым режимом для дружественных стран это позволит привлечь в РФ туристов, а российским пассажирам упростит доступ за рубеж.

"Вопрос введения режима открытого неба регулярно поднимается рядом аэропортов. При принятии соответствующих решений необходимо тщательным образом проанализировать все внешние и внутренние факторы, которые влияют на деятельность аэропорта", — говорится в сообщении пресс-службы Минтранса. Ведомство отмечает, что со странами Европы коммерческие права полетов использовались почти в полном объеме. В связи с этим решение 2020 года о введении режима открытого неба с Европой было актуальным для "Пулково", особенно в условиях поиска дополнительного пассажиропотока.

Предусмотренные межправсоглашениями о воздушном сообщении со странами Ближнего Востока и Азии права полетов позволяют авиакомпаниям начать полеты буквально на следующей день после подачи заявления. Отсутствие полетов говорит об экономической нецелесообразности таких рейсов. В условиях ограничения недружественными странами неба для перевозчиков РФ предоставление неограниченных прав полетов без получения "ответных" шагов нецелесообразно, отмечает Минтранс.

"В случае поступления конкретных запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в "Пулково" сверх установленных ограничений Минтранс рассмотрит их в установленном порядке, с соблюдением интересов отрасли, при этом отстаивая интересы отечественных авиакомпаний и имея ввиду необходимость создания возможности для аэропортов увеличивать количество обслуживаемых иностранных рейсов, и тем самым повышать свою прибыль", — говорится в сообщении.

"Таким образом, для возможности рассмотрения вопроса о введении режима открытого неба аэропортам необходимо проводить работу по тщательному анализу рынка, созданию привлекательных условий для авиакомпаний, и в первую очередь приглашать отечественные авиакомпании к выполнению рейсов", — заключает ведомство.