МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") по итогам 2022 года прогнозирует сохранение объемов железнодорожных контейнерных перевозок в России на уровне предыдущего года, видит рост дисбаланса экспортно-импортных перевозок, сообщил журналистам первый вице-президент компании Виктор Марков. РЖД нарастили грузовые перевозки в Китай за десять месяцев на 18 процентов

По его словам, рынок контейнерных перевозок показывает определенную стабильность. Прирост за 10 месяцев этого года составил 0,1%, всего перевезено 5,372 миллиона TEU. Ключевым драйвером, который обеспечивает прирост рынка контейнерных перевозок, он назвал импорт, который вырос на 14%. Неплохую динамику показывают и внутрироссийские перевозки (около 3,5% роста).

"Что касается ключевых драйверов падения — это, безусловно, транзит, он падает на 19%. И определенное снижение показывают экспортные перевозки. Ключевая причина, как мы говорили, это возможности Восточного полигона по вывозу экспортных грузов. Прогноз на этот год по всему рынку – околонулевая динамика к уровню прошлого года – приблизительно 6,5 – 6,6 миллиона ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, TEU)", — сообщил Марков в кулуарах форума "Транспорт России".

Ожидания сохранения объемов перевозок на уровне предыдущего года он объяснил в основном двумя факторами. "Первый – это очень хорошая погрузка в начале года, в первом квартале. Если посмотреть последние месяцы, рынок контейнерных перевозок показывает просадку. И второе – это импорт как серьезный хороший драйвер, который, как я сказал, показывает прирост на 14% и стабилизирует рынок контейнерных перевозок", — сказал топ-менеджер "Трансконтейнера".

При этом он отметил, что есть и существенная проблема. "Если посмотреть наши цифры, то дисбаланс экспортно-импортных перевозок усиливается. Дисбаланс на сегодня составляет около 23%, это входяще-исходящий поток сообщения со странами АТР. Поэтому, собственно, все проблемы и в портах, и в пограничных пунктах пропуска. Конечно, требуется целый ряд мер, чтобы их как-то стабилизовать и решить", — заявил Марков.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ – 41 тысяча единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Морские перевозки в рамках сервисов компании осуществляют 23 грузовых судна, в том числе 13 судов ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO, где "Трансконтейнеру" принадлежит 58,51% акций). Единственным акционером является группа компаний "Дело".