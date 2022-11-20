Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мишустин отметил вклад сотрудников транспортной отрасли в адаптацию России к санкциям
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил работников российского транспорта за труд и отметил их вклад в адаптацию страны к санкционным условиям.
Глава правительства поздравил специалистов с профессиональным праздником.
"Вы смогли оперативно адаптироваться к существующим реалиям, обеспечили реализацию масштабных инвестиционных проектов, бесперебойное функционирование транспорта, безопасную перевозку пассажиров и грузов", — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.
По словам Мишустина, российский транспортный комплекс входит в число мировых лидеров, а железные дороги, автомобильные трассы, воздушные линии и морские пути соединяют регионы и миллионы граждан. Кроме того, труд работников отрасли обеспечивает рост национальной экономики, поддерживает внешнюю торговлю и позволяет повышать качество жизни населения, подчеркнул премьер.
Глава правительства отметил также активное внедрение в транспортную сферу новых технологий, в том числе цифровых.