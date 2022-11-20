МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил работников российского транспорта за труд и отметил их вклад в адаптацию страны к санкционным условиям. Мишустин призвал развивать транспортный потенциал России и Азербайджана

Глава правительства поздравил специалистов с профессиональным праздником.

"Вы смогли оперативно адаптироваться к существующим реалиям, обеспечили реализацию масштабных инвестиционных проектов, бесперебойное функционирование транспорта, безопасную перевозку пассажиров и грузов", — говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Мишустина, российский транспортный комплекс входит в число мировых лидеров, а железные дороги, автомобильные трассы, воздушные линии и морские пути соединяют регионы и миллионы граждан. Кроме того, труд работников отрасли обеспечивает рост национальной экономики, поддерживает внешнюю торговлю и позволяет повышать качество жизни населения, подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил также активное внедрение в транспортную сферу новых технологий, в том числе цифровых.