ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников, сообщает в воскресенье перевозчик. Росавиация не видит риска банкротств российских авиакомпаний

"Finnair вынуждена отменить около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки в воскресенье 20 ноября и понедельник 21 ноября. Финский профсоюз работников транспорта объявил о забастовке бортпроводников Finnair в Хельсинки в период с воскресенья 20 ноября, 15:00 до понедельника 21 ноября, 15:00", — говорится в сообщении.

Забастовка не затрагивает рейсы, выполняемые авиакомпанией Norra (дочка Finnair), а также рейсы, обслуживание салонов которых обеспечивают партнеры Finnair, например, рейсы в Сингапур и Индию, или рейсы, выполняемые самолетами и экипажами других авиакомпаний, например, в Барселону и Мадрид (выполняет Iberia).

"Мы глубоко сожалеем о беспокойстве и неудобствах, которые причиняет забастовка нашим клиентам, и делаем все возможное, чтобы перенаправить наших клиентов как можно скорее. Печально, что профсоюз выбрал путь незаконной забастовки вместо переговоров… Мы все еще надеемся найти решение вместе", — приводится в сообщении цитата главного операционного директора Finnair Яакко Шильдта.

Авиакомпания Finnair 16 ноября объявила о планах передачи 450 рабочих мест бортпроводников в Финляндии, занятым на рейсах в Таиланд и США, субподрядчикам для снижения расходов компании и достижения прибыльности. Перевозчик уточнял, что обслуживание салонов самолетов на маршрутах Finnair в Сингапур, Гонконг и Индию, а также на маршрутах в Доху из Стокгольма и Копенгагена уже осуществляется партнерами авиакомпании. "Аэрофлот" в ноябре начнет международные полеты из четырех регионов России

В настоящее время в Финляндии в Finnair работает около 1750 членов кабинного экипажа.

Finnair понесла значительные убытки во время пандемии COVID-19 и закрытия российского воздушного пространства, что существенно влияет на прибыльность перевозчика.

Как сообщалось в промежуточном финансовом отчете перевозчика по итогам 9 месяцев этого года, авиакомпания впервые за три года показала прибыль 35,2 миллиона евро по итогам третьего квартала и планирует в дальнейшем сокращать все возможные издержки.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.