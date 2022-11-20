ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя — ПРАЙМ. Первый в истории коммерческий авиарейс из Тель-Авива в Доху вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона, свидетельствует информационное табло. Finnair отменила около ста рейсов из-за забастовки

Согласно информации, рейс производит авиакомпания из Кипра TUS Airlines, полет займет примерно 3,5 часа. По данным израильских СМИ, на борту находятся 180 футбольных болельщиков.

На билетах разместили надпись на иврите, арабском и английском языках "Делаем историю", а стоимость одного перелета составила 550 долларов.

Билеты на согласованные 12 рейсов между Израилем и Катаром уже почти раскупили, в данный момент обсуждается возможность организовать еще шесть рейсов. Azur air хочет запустить рейсы на Кубу

Израильтянам, вылетающим на чемпионат мира по футболу, посоветовали воздержаться от употребления алкоголя. Корме того, им выдали карточки с координатами консульского отдела Израиля, который будет работать в Дохе в период проведения чемпионата.

В ноябре стало известно, что Израиль, Катар и ФИФА договорились об открытии временного представительства Израиля в Катаре на дни чемпионата мира по футболу и организации прямых рейсов для болельщиков.