МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания рассматривает закупку 500-килограммовых беспилотников с грузоподъемностью до 200 килограммов в будущем году, сообщил журналистам гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. Губернатор Севастополя предложил производить дроны в городе

"Мы представили отечественный грузовой эвакуационный дрон весом более 500 килограммов, который может поднимать грузы до 200 килограммов. С поставщиком этого беспилотника, это белгородская компания "Транспорт будущего",… обсуждаем закупку дронов с 2023 года", — сообщил Дитрих.

Он добавил, что в настоящий момент компании ведут переговоры об условиях приобретения и тестировании в сложных условиях в регионах, где действуют экспериментальные правовые режимы.

В конце августа ГТЛК сообщила, что зарегистрировала авиакомпанию-оператора беспилотников ООО "Беспилотные авиационные системы" (БАС), первые коммерческие полеты дронов планировалось совершить в 2023 году в труднодоступных регионах севера и востока России и в Арктической зоне.

"В наших планах было приобрести на первом этапе шесть машин такого класса, но договорились, что для начала возьмем часть в тестовую эксплуатацию, испытаем их в суровых условиях севера", — сказал Дитрих.

При этом компания продолжает поиск беспилотников других классов, которые могут применяться как для перевозки грузов, так и для сельскохозяйственных работ, мониторинга, в качестве ретрансляторов сигнала.

"Мы берем сейчас на пробу и некоторые китайские беспилотники. Для нас очень важно, чтобы вопросы, связанные с работой электроники, были правильно решены. Как правило, начинку мы поручаем доработать или заменить нашим отечественным компаниям. Ну и вместе с каждой машиной поставщик дает нам план по локализации производства в России", — рассказал глава ГТЛК, добавив, что такие планы обычно рассчитаны на год-два.

"Мы считаем, что это может серьезно усилить позиции нашей страны по производству отдельных компонентов, которые в дальнейшем можно будет использовать в российских разработках", — резюмировал он.