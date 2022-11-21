МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" 26 ноября 2022 года отменит поезда в аэропорт "Шереметьево" и обратно и скорректирует расписание по этому маршруту на 27 ноября в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры, сообщили в компании. Лоукостер "Победа" возобновляет полеты из "Шереметьева"

"Двадцать шестого ноября все поезда "Аэроэкспресс" до аэропорта "Шереметьево" и обратно будут отменены… Изменения в графике движения необходимы для того, чтобы железнодорожники провели работы по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта "Шереметьево" (терминалы В, С) новой железнодорожной линией", — сказано в релизе.

Отмечается, что запуск новой линии "Лобня – Аэропорт Шереметьево" снизит время в пути на поездах "Аэроэкспресс" до терминалов В и С на 15 минут. Кроме того, путь от ТПУ "Окружная" займет 35 минут, а от Белорусского вокзала — 50 минут.

Помимо этого, часть рейсов в первой половине 27 ноября между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" тоже отменят.

Добраться в аэропорт "Шереметьево" в период отмен поездов можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут. Посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе "Экспресс-автобус Шереметьево".

Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме. Сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.

"Обращаем внимание пассажиров, что часть поездов "Аэроэкспресс" 26 ноября будет курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД – эти поезда в аэропорт не проследуют", — отмечается в сообщении.