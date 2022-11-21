SSJ100 вернулся в "Шереметьево" из-за возможной неисправности шасси
SSJ100 вернулся в "Шереметьево" из-за срабатывания датчика о неисправности шасси
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Самолет Superjet 100 с 75 пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" в связи со срабатыванием датчика о неисправности шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 сообщением Москва-Астрахань", — сказал он.
Отмечатеся. что, согласно предварительной информации, на борту находились 75 пассажиров и членов экипажа.
По словам собеседника агентства, судно благополучно приземлилось в "Шереметьево", пострадавших нет.