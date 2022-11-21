МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Самолет Superjet 100 с 75 пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" в связи со срабатыванием датчика о неисправности шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Финляндия конфисковала "связанные с россиянами" частные самолеты

"Поступило сообщение о срабатывании датчика отказа шасси на борту Superjet 100 сообщением Москва-Астрахань", — сказал он.

Отмечатеся. что, согласно предварительной информации, на борту находились 75 пассажиров и членов экипажа.

По словам собеседника агентства, судно благополучно приземлилось в "Шереметьево", пострадавших нет.