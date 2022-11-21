МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заявления Жозепа Борреля о создании транспортных коридоров через Среднюю Азию в обход России не серьезны, глава дипломатии ЕС просто не знает географию: такие коридоры уже не раз пытались создавать и все попытки были несостоятельны, поделился мнением с РИА Новости управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. Евросоюз поддержал строительство транспортных коридоров в обход России

Боррель ранее в понедельник написал в своем официальном блоге, что Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России, в частности, Транскаспийского транспортного маршрута, развитие которого обсуждалось в Казахстане во время его рабочей поездки в Центральную Азию.

"35 лет они "обходят" Россию, каждый обход завершается каким-то небольшим всплеском, как и сейчас на самом деле происходит. Каждый всплеск, опять же, как сейчас происходит, показывает крайнюю неспособность инфраструктуры Центральной Азии и Закавказья к перемалыванию резко возрастающих объемов. Собственно говоря, на этом обычно все заканчивается, все отворачиваются. Так что принимать заявления Борреля всерьез не стоит — человек просто не знает географии, обсуждать здесь особо нечего", — сказал Безбородов.

"Сегодняшние сроки простоя контейнеров в Актау (Казахстан) и в Баку (Азербайджан) достигают 90 суток. То есть, такого нет даже во Владивостоке, где этих контейнеров миллион оборачивается в год, а в Актау всего около 50 тысяч условных единиц контейнеров", — резюмировал эксперт.