КАЛИНИНГРАД, 21 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines отменила чартерные авиарейсы из калининградского аэропорта "Храброво" в Анталью, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе калининградского аэропорта. Azur air хочет запустить рейсы на Кубу

"Мы получили информацию от авиакомпании Turkish Airlines об отмене рейсов в Анталию. Отменены ранее анонсированные рейсы с 22 ноября по 24 марта. Причины авиакомпания не уточнила", — сообщили в пресс-службе авиаузла.

Ранее аэропорт сообщал, что компания Turkish Airlines с 20 ноября дважды в неделю будет совершать чартерные рейсы из Калининграда в Анталью.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 километрах к северо-востоку от центра Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил более 3,91 миллиона человек.