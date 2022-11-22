МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Администрация США пытается избежать забастовки железнодорожников, но готовит планы и на случай, если она произойдет, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. СМИ: главный экономический советник Байдена покинет Белый дом в 2023 году

"Как мы делаем по всем вопросам, наша команда продолжает готовиться к любым исходам", — сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден считает неприемлемой перспективу забастовки железнодорожников. "Президент сосредоточен на том, чтобы защитить американские семьи, избежав закрытия железных дорог", — заявила она.

Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.

В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.

В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.