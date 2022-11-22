МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Авиасообщение между Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, и Владивостоком может начаться в 2023 году, заявили в представительстве МИД России во Владивостоке. Первый в истории коммерческий рейс вылетел из Израиля в Катар

В конце октября почетный консул Лаоса во Владивостоке Александр Вирич рассказал РИА Новости, что из Владивостока могут запустить прямой рейс в Мьянму. Позднее он уточнил, что в феврале 2023 года могут запустить рейс в Янгон, но город отправления в России еще оставалось определить.

"Власти России и Мьянмы подписали меморандум о взаимопонимании относительно открытия прямого авиасообщения по маршрутам Янгон-Владивосток, Янгон-Новосибирск и Янгон-Красноярск. Как ожидается, перевозчик Myanmar Airways начнет полеты в следующем году", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства МИД.

Премьер-министр и глава государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил Владивосток в сентябре 2022 года для участия в Восточном экономическом форуме. На пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о готовности Мьянмы импортировать российские удобрения и топливо.