Глава РЖД: многие негативные прогнозы в транспорте на фоне ситуации в мире не сбылись
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Многие негативные прогнозы в транспортной отрасли на фоне текущей ситуации в мире о тотальном дефиците контейнеров, полном закрытии границ, остановке взаиморасчетов и так далее не сбылись, сообщил генеральный директор РЖД и председатель международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Олег Белозеров.
Он отметил, что на смену пандемии пришли иные вызовы, также глобального характера — международные ограничения на евроазиатском пространстве, сломавшие технологически и исторически отработанные маршруты. И в этот раз, при политической турбулентности, транспортные операторы также достойно отреагировали на возникший вызов, оперативно выводя на рынок новые контейнерные сервисы, связывающие страны АТР, СНГ, Центральной Азии и Европы, подчеркнул глава РЖД.
"При этом объективное сравнение показывает, что в выигрыше – и по объемам перевозок, и по финансовому результату – компании из стран, которые по-прежнему предпочитают говорить на языке взаимовыгодного партнерства и не набрасывают на транспортно-логистические секторы разного рода ограничения, бьющие в первую очередь по ним самим", — заметил Белозеров.
"Многие из прогнозов, о которых кто со страхом, а кто и с неким злорадством говорили в начале этого года – о тотальном дефиците контейнеров, полном закрытии границ, остановке взаиморасчетов – не сбылись", — сказал глава РЖД, выступая на заседании КСТП.
При этом он добавил, что нужно быть реалистами и признать наличие ряда серьезных затруднений: со взаиморасчетами, страхованием, дисбалансом грузопотоков, сложностями для транзита, санкционными ограничениями. "Однако к сегодняшнему дню либо уже действуют, либо разрабатываются решения, минимизирующие негативные последствия. Они принимаются на всех уровнях: правительственном, ведомственном, на уровне администраций, железных дорог, компаний-операторов и экспедиторов", — рассказал глава РЖД.
Он уточнил, что, в частности, найдены новые пути движения средств и товарных потоков. Появились и предприятия, позволяющие оптимизировать транспортные цепочки для отдельных групп товаров. "Так что настроение у членов КСТП я бы пока определил как осторожно-оптимистическое. Тем интереснее будет послушать сегодняшние доклады коллег и поучаствовать в их обсуждении", — сказал Белозеров.
https://1prime.ru/transport/20221122/838902830.html