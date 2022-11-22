МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Многие негативные прогнозы в транспортной отрасли на фоне текущей ситуации в мире о тотальном дефиците контейнеров, полном закрытии границ, остановке взаиморасчетов и так далее не сбылись, сообщил генеральный директор РЖД и председатель международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Олег Белозеров. РЖД нарастят закупки пассажирских вагонов для поездов дальнего следования

Он отметил, что на смену пандемии пришли иные вызовы, также глобального характера — международные ограничения на евроазиатском пространстве, сломавшие технологически и исторически отработанные маршруты. И в этот раз, при политической турбулентности, транспортные операторы также достойно отреагировали на возникший вызов, оперативно выводя на рынок новые контейнерные сервисы, связывающие страны АТР, СНГ, Центральной Азии и Европы, подчеркнул глава РЖД.

"При этом объективное сравнение показывает, что в выигрыше – и по объемам перевозок, и по финансовому результату – компании из стран, которые по-прежнему предпочитают говорить на языке взаимовыгодного партнерства и не набрасывают на транспортно-логистические секторы разного рода ограничения, бьющие в первую очередь по ним самим", — заметил Белозеров.

"Многие из прогнозов, о которых кто со страхом, а кто и с неким злорадством говорили в начале этого года – о тотальном дефиците контейнеров, полном закрытии границ, остановке взаиморасчетов – не сбылись", — сказал глава РЖД, выступая на заседании КСТП.

При этом он добавил, что нужно быть реалистами и признать наличие ряда серьезных затруднений: со взаиморасчетами, страхованием, дисбалансом грузопотоков, сложностями для транзита, санкционными ограничениями. "Однако к сегодняшнему дню либо уже действуют, либо разрабатываются решения, минимизирующие негативные последствия. Они принимаются на всех уровнях: правительственном, ведомственном, на уровне администраций, железных дорог, компаний-операторов и экспедиторов", — рассказал глава РЖД.

Он уточнил, что, в частности, найдены новые пути движения средств и товарных потоков. Появились и предприятия, позволяющие оптимизировать транспортные цепочки для отдельных групп товаров. "Так что настроение у членов КСТП я бы пока определил как осторожно-оптимистическое. Тем интереснее будет послушать сегодняшние доклады коллег и поучаствовать в их обсуждении", — сказал Белозеров.