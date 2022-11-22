МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" ожидает, что грузооборот по Северному морскому пути в 2022 году вырастет на 800 тысяч тонн и составит 34 миллиона тонн, заявил во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Правительство ожидает рост объема грузоперевозок по Севморпути

"В этом году грузооборот по Северному морскому пути мы ожидаем в районе 34 миллионов тонн", — доложил Лихачев президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии спуска на воду ледокола "Якутия" и подъёма флага на ледоколе "Урал".

Он уточнил, что это на 2 миллиона тонн больше плана, установленного федеральным проектом по СПМ. Российские грузоперевозки, по его словам, составят на 800 тысяч тонн больше прошлогоднего рекорда.

Лихачев напомнил, что в ближайшее время в России будут построены более 70 судов ледового класса — как ледоколов, так грузовых судов.