В "Росатоме" назвали объем грузооборота по Севморпути в 2023 году
Глава "Росатома" Лихачев: грузооборот по Севморпути составит 34 миллиона тонн в 2022 году
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" ожидает, что грузооборот по Северному морскому пути в 2022 году вырастет на 800 тысяч тонн и составит 34 миллиона тонн, заявил во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"В этом году грузооборот по Северному морскому пути мы ожидаем в районе 34 миллионов тонн", — доложил Лихачев президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии спуска на воду ледокола "Якутия" и подъёма флага на ледоколе "Урал".
Он уточнил, что это на 2 миллиона тонн больше плана, установленного федеральным проектом по СПМ. Российские грузоперевозки, по его словам, составят на 800 тысяч тонн больше прошлогоднего рекорда.
Лихачев напомнил, что в ближайшее время в России будут построены более 70 судов ледового класса — как ледоколов, так грузовых судов.