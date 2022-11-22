МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик. Turkish Airlines отменила прямые рейсы из Калининграда в Анталью

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Рейсы в Стамбул "Аэрофлот" планирует с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью — с 17 декабря три раза в неделю.