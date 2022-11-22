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"Аэрофлот" откроет рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" открывает прямые рейсы из... ПРАЙМ, 22.11.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в декабре открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью", — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Рейсы в Стамбул "Аэрофлот" планирует с 16 декабря четыре раза в неделю, в Анталью — с 17 декабря три раза в неделю.