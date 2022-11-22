МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду, поскольку на этом рынке действует динамическое ценообразование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Эксперты выяснили, за что россияне готовы доплачивать в такси

"На рынке такси применяется динамическое ценообразование. Чтобы заинтересовать водителя работать ночью и в неблагоприятных погодных условиях, цена может увеличиваться. Такая система обеспечивает баланс интересов водителей и пассажиров и доступность данного вида транспорта", — говорится в сообщении.

Корреспонденты РИА Новости не раз убеждались, что в неурочное время суток услуги такси дороже, нежели днем, как и в непогоду, как было и сегодня утром во время ледяного дождя. При этом PR-директор компании People&People, которой принадлежат сервисы такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф", Екатерина Зубенина рассказали РИА Новости, что цена поездки всегда зависит от спроса и предложения в конкретный момент. Поэтому, например, плохая погода или большое скопление людей в одном месте будут влиять на повышенный спрос и конечную цену поездки.

"Рост стоимости поездок возможен в любой зоне в случае, если количество клиентов становится намного больше количества свободных машин, или исходя из дорожной ситуации, так как ценообразование носит динамический характер. А водители сами стягиваются самостоятельно, когда видят зоны высокого спроса", — добавила она.