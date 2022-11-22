МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава китайского бизнеса Volkswagen Ральф Брандтштеттер во вторник заявил немецкой ежедневной газете Handelsblatt, что, по оценкам компании, продажи в Китае в 2022 году останутся примерно на уровне 3,3 млн машин, пока компания пытается оправиться от коронавирусных локдаунов и дефицита полупроводников в 1-м полугодии. В Минтрансе допустили создание двух железнодорожных линий в Китай

Брандштеттер рассказал газете, что автопроизводитель ранее прогнозировал, что в этом году продажи достигнут 3,85 млн единиц и совпадут с показателем 2020 года, но в середине года скорректировал прогноз.

В июле Volkswagen сказала, что объем ежемесячного производства в группе значительно повысился к концу 2-го квартала, однако программы, введенной, чтобы справиться с дефицитом в 1-м полугодии, оказалось недостаточно для компенсации потерь, пояснил Брандштеттер.

Он добавил, что VW по-прежнему рассчитывает увеличить продажи электромобилей ID в Китае, как и планировалось, в два раза по сравнению с прошлогодним уровнем.

Глава китайского бизнеса VW также отметил, что новые коронавирусные ограничения, введенные в последние недели, не повлияли на собственные заводы Volkswagen, хотя некоторые автодилеры были вынуждены остановить работу.

На вопрос о заводе Volkswagen в Синьцзяне, который вызвал разногласия из-за повсеместных сообщений о нарушении прав человека в этом регионе, Брандштеттер ответил, что планирует в кратчайшие сроки посетить этот завод.

"Я бы хотел как можно скорее лично увидеть то, что происходит на объекте. До сих пор это было невозможно из-за коронавирусных ограничений", — пояснил он.