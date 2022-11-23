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2022
https://1prime.ru/transport/20221123/838916304.html
СМИ узнали о запуске онлайн-продаж отечественного алкоголя
Транспорт
Новости
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В Москве и области проведут эксперимент по онлайн-продаже вина отечественного производства, сообщают "Известия", ссылаясь на законопроект правительства. По данным издания, вино... ПРАЙМ, 23.11.2022
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, москва, подмосковье, алкоголь, онлайн-продажи, эксперимент
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Москве и области проведут эксперимент по онлайн-продаже вина отечественного производства, сообщают "Известия", ссылаясь на законопроект правительства.
По данным издания, вино можно будет заказывать на сайте "Почты России".
Планируется, что пилотный проект по онлайн-продаже пройдет в Москве и Подмосковье с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.
Согласно проекту, вино через "Почту России" будет доставляться не оперативно, а только через 24 часа после подтверждения заказа.