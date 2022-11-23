МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В Москве и области проведут эксперимент по онлайн-продаже вина отечественного производства, сообщают "Известия", ссылаясь на законопроект правительства. "АвтоВАЗ" усовершенствовал сервис онлайн-продаж Lada

По данным издания, вино можно будет заказывать на сайте "Почты России".

Планируется, что пилотный проект по онлайн-продаже пройдет в Москве и Подмосковье с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.

Согласно проекту, вино через "Почту России" будет доставляться не оперативно, а только через 24 часа после подтверждения заказа.