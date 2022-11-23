МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Бразильская ассоциация производителей материалов для обороны и безопасности ABIMDE и Ассоциация аэрокосмической промышленности AIAB обвинили американскую корпорацию Boeing в систематическом переманивании инженеров и потребовали прекратить эту практику, ставящую под угрозу выживание компаний и суверенитет страны, сообщило военное Defensa Aerea e Naval. Air India ведет переговоры о закупке самолетов с Airbus и Boeing

"В защиту интересов бразильского государства иск против Boeing подали две ассоциации: Бразильская ассоциация производителей материалов для обороны и безопасности ABIMDE и Ассоциация аэрокосмической промышленности Бразилии AIAB… цель иска — заставить американскую компанию остановить процесс систематического захвата и найма инженеров из компаний, входящих в состав Промышленной базы обороны (BID) страны", — говорится в материале издания.

По словам президента Abimde Роберту Галлу, в десятке важнейших стратегических компаний оборонного сектора, каждая из которых пострадала от утечки кадров в Boeing, потери персонала в ключевых для бизнеса функциях достигают 70%.

"Кооптация высококвалифицированных специалистов ставит под угрозу выживание этих компаний и, прежде всего, угрожает национальному суверенитету, одной из основ Федеральной конституции", — говорится в материале.

В составе BID — государственные и частные компании, задачей которых является обновление технологий флота, авиации и армии. Эта система позволяет государству гарантировать контроль над инновациями и разработками в области обороны и обеспечивать автономию вооруженных сил и бразильского государства.

Отмечается, что в Boeing утекают инженеры из авиакосмического сегмента с опытом работы в области обороны и безопасности и доступом к чувствительной и секретной информации о стратегических разработках. Среди пострадавших компаний — Embraer, Akaer, Avibras, AEL Sistemas, Safran, Mac Jee и другие.

"AIAB защищает свободную конкуренцию и свободный рынок. Но такие принципы не являются абсолютными. Они должны подчиняться конституционным императивам, таким как национальный суверенитет, как указано в статье 170 нашей конституции. Таким образом, на карту поставлено нечто гораздо большее, чем любые индивидуальные или коллективные интересы", — заявил президент ассоциации Хулио Шидара.

По словам Шидары, действия Boeing на рынке бразильского персонала являются "хищническими" — отрасль впервые столкнулась с проблемой ускоренной деградации своего потенциала, на создание которого ушли десятки лет и огромные государственные и частные инвестиции.