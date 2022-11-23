НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя — ПРАЙМ. Авиарейсы на курорты Египта — в Шарм-эль-Шейх и Хургаду — из аэропорта Нижнего Новгорода начнут выполняться с декабря в рамках пакетных туров, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Новогодние туры в Таиланд подешевели в полтора раза

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов") начинаются полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. К обслуживанию маршрутов приступает авиакомпания Nordwind в рамках чартерной программы в составе пакетных туров. Первый рейс запланирован к выполнению 5 декабря в Шарм-эль-Шейх, 8 декабря – в Хургаду. Далее полеты на курорты Египта будут выполняться раз в 10 дней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первые направления чартерной программы авиакомпании из Нижнего Новгорода.

Сейчас Nordwind (совместно с авиакомпанией "Икар") выполняет прямые регулярные рейсы из аэропорта имени Чкалова в восемь российских городов: Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.