МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Представитель Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) в связи с дефицитом топлива на Колыме рассказал РИА Новости, что суда с грузами для Магаданской области обслуживаются на отдельных причалах и без задержек. Судно "Sasco Алдан" вернулось в строй после ремонта в Китае

Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 150 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что дефицит дизельного топлива на Колыме вызван сложностями с перевозкой горючего по железным дорогам Приморского края и через порты Приморья.

"Поставки на Магадан, Сахалин, Камчатку являются для нас приоритетом. Под каботаж (перевозку груза морем в другие российские порты — ред.) у нас закреплено два отдельных причала, суда в этих направлениях обслуживаются сходу, без очередей и задержек", — заявил представитель ВМТП.

Он добавил, что ВМТП работает штатно без праздников, без выходных и круглосуточно.

В прошлом году тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, в которую вошли сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, представители Минвостокразвития, органов власти субъектов ДФО, операторов терминалов морских портов округа, судоходных компаний, РЖД и экспедиторов. Для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы ДФО создан центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.