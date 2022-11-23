БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Новая железнодорожная линия Джалинда-Мохэ из Приамурья в КНР поможет снизить нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты, сообщили РИА Новости в правительстве российского региона. СМИ: Россия поставила в Китай рекордное количество золота

Ранее замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщил, что министерство изучает идею создания двух новых ж/д линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда — Мохэ в Амурской области и Приаргунский — Хайлар в Забайкальском крае.

"Новый транспортный коридор сократит расстояние экспортных перевозок на 2 тысячи километров и снизит нагрузку на Транссиб, БАМ и дальневосточные порты. Проект открывает возможности по экспорту угля, продуктов газохимии и деревообработки, сельскохозяйственной продукции из северных районов Амурской области, Кузбасса, Якутии и других регионов", — сообщил представитель правительства Приамурья.

Власти Приамурья обсуждают финансовую модель строительства международного железнодорожного моста в Китай, рассказал в сентябре на Восточном экономическом форуме губернатор Василий Орлов в интервью РИА Новости. В частности, предлагается схема финансирования, аналогичная международному автомобильному мосту "Благовещенск – Хэйхэ" – концессионное соглашение. Проект будет окупаться провозной платой автомобилей. По словам Орлова, мост, с учетом загруженности Транссиба, позволит "сбрасывать" груз с юга Якутии напрямую в КНР, пересекая БАМ и Транссиб, и по этой рокаде, между Тындой и Сковородино, отправлять грузы напрямую в Китай.