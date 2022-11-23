МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. РЖД в полном объеме выполняют свои обязательства по перевозкам топлива в российские регионы, в частности, все грузы в Магаданскую область через порты Дальнего Востока принимаются к перевозке и доставляются по железнодорожной части маршрута в установленные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Трансконтейнер" не ожидает в 2022 году изменений в объеме перевозок

Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. Также возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 150 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо. Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что дефицит дизельного топлива на Колыме вызван сложностями с перевозкой горючего по железным дорогам Приморского края и через порты Приморья.

"РЖД в полном объеме выполняют свои обязательства по перевозкам топлива в российские регионы. Под особым контролем — обеспечение нормативных запасов угля и нефтепродуктов на объектах ЖКХ, генерации и нефтебазах", — сообщили в компании в среду.

По установленным правилам, их перевозки во внутрироссийском сообщении имеют повышенный приоритет, пояснили в РЖД.

"100% грузов, следующих в Магаданскую область через порты Дальнего Востока, принимаются к перевозке и доставляются по железнодорожной части маршрута в установленные сроки. Средний срок доставки на этом направлении составляет 12,9 суток при установленном нормативе 20 суток", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в случае необходимости оперативного пополнения запасов РЖД просят учитывать высокую загрузку восточного полигона и выбирать поставщиков с учетом наиболее оптимальной логистики.

"В настоящее время погрузка нефтеналивных грузов в адрес Магаданской области осуществляется в основном в западной части страны (Ульяновская область, Татарстан) и в Западной Сибири. Со станций железных дорог восточного полигона отгрузка практически не осуществляется, несмотря на наличие такой возможности и меньшие сроки доставки", — заметили в РЖД.